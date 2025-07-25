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Ремонт Благовещенского моста планируют начать в конце июля

В Петербурге продолжают приводить в порядок мосты через Неву. Следующий на очереди — Благовещенский. Работы на нем стартуют уже скоро.

Начать ремонт Благовещенского моста планируют в конце июля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Сейчас в организации ждут разрешительную документацию от Государственной административно-технической инспекции.

В ГАТИ Петербурга сообщили, что заявка на ограничение движения на Благовещенском мосту в настоящее время находится на рассмотрении. Сроки работ в организации пока назвать не могут.

Накануне в Сети появилась информация, что ориентировочно ремонт может начаться 28 июля и пройдет без полного перекрытия движения. Но точные сроки будут объявлены после согласования.

Как писала «Фонтанка», в этом году в Петербурге планировали отремонтировать Троицкий, Благовещенский и Дворцовый мосты. Работы на Троицком начались в феврале, а с 1 апреля до 31 мая он был полностью закрыт.