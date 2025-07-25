Суд в Челябинске рассмотрит жалобу по делу о национализации ЮГК

Бывший владелец Константин Струков лишился контроля над ПАО «Южуралзолото» и рядом других бизнес-активов по решению Советского районного суда Челябинска 11 июля. Иск об отчуждении капиталов в пользу государства подала Генпрокуратура: в надзорном ведомстве считают, что Струков завладел предприятиями незаконно, используя свое положение в органах власти.