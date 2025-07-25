Суд в Челябинске рассмотрит жалобу по делу о национализации ЮГК

Советский районный суд Челябинска принял к рассмотрению жалобу представителя ответчика по делу о национализации холдинга «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Соответствующая информация опубликована на сайте суда.
— Жалоба принята к рассмотрению. Срок для предоставления возражений до 11 августа, — указано на сайте суда.
Бывший владелец Константин Струков лишился контроля над ПАО «Южуралзолото» и рядом других бизнес-активов по решению Советского районного суда Челябинска 11 июля. Иск об отчуждении капиталов в пользу государства подала Генпрокуратура: в надзорном ведомстве считают, что Струков завладел предприятиями незаконно, используя свое положение в органах власти.
Процесс о национализации проходил в закрытом режиме, сам Струков, его родственники и большая часть топ-менеджмента на заседаниях не появились.