ЦБ России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%

«Регулятор явно не хочет усиливать проинфляционные и продевальвационные ожидания и пока не оставляет пространства для движения ставки вниз. Мы ожидаем, что осенью движение ставки вниз продолжится, но будет не таким резким, как в июле. В условиях крупного дефицита бюджета и рисков того, что расходы будут расти, осенью мы можем не увидеть столь же быстрого падения инфляции, и у ЦБ попросту не будет причин для столь решительных действий. Для инвесторов и вкладчиков все это означает, что сейчас — лучшее время для фиксации пока еще высоких ставок в облигациях, на депозитах и денежных фондах, а также интересное время для вложений в валютные инструменты, пока они еще дешевы. Снижение ставки будет давить на рубль, а значит, курсы иностранных валют могут развернуться в любой момент», — заключил Бахтин.