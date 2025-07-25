В Свердловской области предложили поднять тарифы на ЖКХ не более чем на 11,74%

В июле 2026 года уральцев ожидают новые тарифы за коммуналку. С 1 июля будущего года «потолок» цен за коммунальные услуги в Свердловской области рекомендуют установить на уровне 11,74%. Документ «Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области на 2026 год» опубликовали на портале правовой информации Свердловской области.
Предельный рост платы на коммунальные услуги для российских регионов устанавливаются ежегодно Правительством РФ.
Предельный рост платы — это максимальный уровень, выше которого не может быть определена оплата за коммунальные услуги, — поясняют в Региональной энергетической комиссии Свердловской области. -После утверждения индекса для региона думы муниципалитетов могут принять решение, какой будет максимальная плата на их территории.
Напомним, 1 июля 2025 года в регионах России, в том числе и на Среднем Урале, подняли цены на жилищные и коммунальные услуги. В Свердловской области средний показатель роста составил 13,2%.