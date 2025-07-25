Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турпоток из Индии в Узбекистан за год вырос на 22,7%

С января по май 2025 года в Узбекистан въехало 28,5 тыс. граждан Индии, сообщает Нацкомстат. Это на 22,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Источник: Курсив

Больше всего индийцев приехали в Узбекистан ради путешествий — почти 18 тыс. человек. Около 7,5 тыс. прибыли по работе, 2,7 тыс. — на учебу.

Еще 253 человека приехали навестить родственников, а десять — по коммерческим делам.