Турпоток из Индии в Узбекистан за год вырос на 22,7%

Больше всего индийцев приехали в Узбекистан ради путешествий — почти 18 тыс. человек. Около 7,5 тыс. прибыли по работе, 2,7 тыс. — на учебу.
Еще 253 человека приехали навестить родственников, а десять — по коммерческим делам.
С января по май 2025 года в Узбекистан въехало 28,5 тыс. граждан Индии, сообщает Нацкомстат. Это на 22,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Больше всего индийцев приехали в Узбекистан ради путешествий — почти 18 тыс. человек. Около 7,5 тыс. прибыли по работе, 2,7 тыс. — на учебу.
Еще 253 человека приехали навестить родственников, а десять — по коммерческим делам.