В Самарской области появится новое производство упаковочных материалов

В Самарской области новый инвестор планирует построить в регионе производство упаковочных материалов. Соответствующее соглашение уже подписали, сообщают в пресс-службе правительства.
— Будущий производственно-складской комплекс разместят на территории индустриального парка «Преображенка». Инвестиции в проект составляют почти 80 млн рублей, кроме того, производство позволит создать 20 рабочих мест. Первый этап строительства запустят в конце следующего года, второй — в 2028 году, — отметили в сообщении.
Предприятие будет производить печатную упаковку из бумаги, упаковочную полимерную пленку и другие материалы.