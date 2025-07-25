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В Самарской области появится новое производство упаковочных материалов

В Самарской области новый инвестор построит производственно-складской комплекс.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области новый инвестор планирует построить в регионе производство упаковочных материалов. Соответствующее соглашение уже подписали, сообщают в пресс-службе правительства.

— Будущий производственно-складской комплекс разместят на территории индустриального парка «Преображенка». Инвестиции в проект составляют почти 80 млн рублей, кроме того, производство позволит создать 20 рабочих мест. Первый этап строительства запустят в конце следующего года, второй — в 2028 году, — отметили в сообщении.

Предприятие будет производить печатную упаковку из бумаги, упаковочную полимерную пленку и другие материалы.