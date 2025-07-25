Десятки нарушений на двух автобусных маршрутах нашли в Нижнем Новгороде

На маршруте № 32 выявлены технические и санитарные проблемы в пяти автобусах: неработающие автоинформаторы, отсутствие валидаторов, повреждения сидений, трещины на лобовых стёклах, а также грязь и надписи в салонах. Кроме того, один рейс отклонился от расписания, а два автобуса вечером проехали без посадки и высадки пассажиров.