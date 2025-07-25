Десятки нарушений на двух автобусных маршрутах нашли в Нижнем Новгороде

Сотрудники Центра развития транспортных систем (ЦРТС) провели проверку автобусных маршрутов № 32 и № 38 в утренние и вечерние часы пик, сообщает минтранс Нижегородской области. Цель — оценить выполнение условий госконтракта. В результате на маршруте № 32 зафиксировано 32 нарушения, на маршруте № 38 — 25.
На маршруте № 32 выявлены технические и санитарные проблемы в пяти автобусах: неработающие автоинформаторы, отсутствие валидаторов, повреждения сидений, трещины на лобовых стёклах, а также грязь и надписи в салонах. Кроме того, один рейс отклонился от расписания, а два автобуса вечером проехали без посадки и высадки пассажиров.
На маршруте № 38 нарушения касаются отсутствия валидаторов, повреждений салона, трещин на стёклах и загрязнённого внешнего вида. Всего зафиксировано 25 нарушений в десяти автобусах.
Перевозчикам направят претензии для последующего взыскания штрафов.