Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан обнуляет экспортную пошлину на галлий

Соответствующий проект приказа разработало Минторговли.

Казахстан планирует обнулить экспортную пошлину на галлий. Проект приказа об этом разработало Министерство торговли и интеграции РК. Документ размещен на портале «Открытые НПА», передает центр деловой информации Kapital.kz.

«Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан в рамках исполнения поручения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июля 2025 года разработан проект приказа, предусматривающий отмену действующей ставки вывозной таможенной пошлины в размере 10% в отношении галлия», — информирует Минторговли.

Предлагаемые изменения направлены на улучшение условий для отечественных производителей и экспортеров галлия, а также на повышение конкурентоспособности казахстанской продукции на внешних рынках.

Галлий — редкий металл, востребованный в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника, возобновляемая энергетика и производство полупроводников. В условиях растущего глобального спроса на стратегические материалы отмена экспортной пошлины позволит казахстанским поставщикам своевременно реагировать на конъюнктуру международного рынка и расширить географию поставок.

Проект приказа не предусматривает дополнительных административных или финансовых нагрузок для бизнеса и не требует пересмотра действующих процедур экспортного оформления.

Публичное обсуждение будет проходить до 9 августа 2025 года.

Напомним, 11 июля этого года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение обнулить экспортную таможенную пошлину на галлий.

«Несмотря на то, что в последние годы в стране не производился галлий, мировой спрос на этот металл, применяемый в высокотехнологичных отраслях, остается устойчивым. Казахстан располагает необходимым ресурсным потенциалом для выхода на этот рынок и может занять нишу в глобальной цепочке поставок. Это, в свою очередь, создаст возможности для роста экспортной активности, увеличения валютной выручки и расширения присутствия казахстанских производителей на внешних рынках», — сообщала пресс-служба правительства.