Казахстан обнуляет экспортную пошлину на галлий

«Несмотря на то, что в последние годы в стране не производился галлий, мировой спрос на этот металл, применяемый в высокотехнологичных отраслях, остается устойчивым. Казахстан располагает необходимым ресурсным потенциалом для выхода на этот рынок и может занять нишу в глобальной цепочке поставок. Это, в свою очередь, создаст возможности для роста экспортной активности, увеличения валютной выручки и расширения присутствия казахстанских производителей на внешних рынках», — сообщала пресс-служба правительства.