Автоюрист Воропаев: ограничения для пожилых водителей не ввели из-за ажиотажа

В России растет число ДТП с участием пожилых водителей — в частности, число погибших в таких авариях за последние годы увеличилось на 33%. В связи с этим предлагалось чаще проверять состояние здоровья у автомобилистов старше 60 лет и принять ряд ограничений. Однако в МВД от этой идеи отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».