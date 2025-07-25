Глава индийской нефтекомпании уволился после введения санкций против России

«Генеральный директор подал в отставку из-за санкций Европейского союза, которые были направлены против компании», — указано в материале. По информации, Nayara Energy уже назначила нового исполнительного директора Сергей Денисова, находящегося в компании с 2017 года. Доридес работал в компании с апреля 2024 года. Решение о его замене было принято 23 июля.