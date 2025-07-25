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Глава индийской нефтекомпании уволился после введения санкций против России

Глава индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, акционером которой является «Роснефть», Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций со стороны ЕС против России. Об этом пишет Reuters.

Экс-директор компании находился на посту с апреля 2024 года, сообщили СМИ.

Глава индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, акционером которой является «Роснефть», Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций со стороны ЕС против России. Об этом пишет Reuters.

«Генеральный директор подал в отставку из-за санкций Европейского союза, которые были направлены против компании», — указано в материале. По информации, Nayara Energy уже назначила нового исполнительного директора Сергей Денисова, находящегося в компании с 2017 года. Доридес работал в компании с апреля 2024 года. Решение о его замене было принято 23 июля.

Ранее, 18 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против РФ. Он стал 18-ым по счету. Санкции коснулись и Nayara Energy. Компания назвала решение ЕС о введении санкций несправедливым.

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