Акционер «Яндекса» Чачава стал совладельцем OZON

Чачава стал совладельцем Ozon.
Один из акционеров «Яндекса» Александр Чачава стал совладельцем маркетплейса Ozon, получив 27,71% доли в компании. Как сообщили в пресс-службе Ozon, структуры Чачавы приобрели АО «О23», которому принадлежало почти 60 миллионов обыкновенных акций и одна акция класса А.
«Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачавы компании АО “О23”. АО “О23” является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon)», — уточнили в компании. Информацию приводит РИА Новости.
Александр Чачава также контролирует 16,03% акций «Яндекса» и управляет венчурным фондом LETA Capital. Он отметил, что решение инвестировать в Ozon связано с уверенностью в потенциале роста компании и возможностях дальнейшего развития. В Ozon подчеркнули, что его опыт в IT-проектах и рынке капитала усилит позиции маркетплейса.
По итогам 2024 года, Wildberries и Ozon увеличили свою долю в российской онлайн-торговле до 81%, сообщало РБК со ссылкой на INFOLine. В топ-10 больше нет AliExpress и «Ситилинк», что, по мнению экспертов, связано с усилением конкуренции со стороны других маркетплейсов, развивающих трансграничные продажи, передает RT.