Акционер «Яндекса» Чачава стал совладельцем OZON

По итогам 2024 года, Wildberries и Ozon увеличили свою долю в российской онлайн-торговле до 81%, сообщало РБК со ссылкой на INFOLine. В топ-10 больше нет AliExpress и «Ситилинк», что, по мнению экспертов, связано с усилением конкуренции со стороны других маркетплейсов, развивающих трансграничные продажи, передает RT.