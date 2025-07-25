Совладелец «Яндекса» Чачава приобрел долю в Ozon и стал его акционером

Совладелец «Яндекса» Александр Чачава приобрел 27,71% акций компании Ozon — АО «О23», став ее значимым акционером. Эта информация следует из сообщения маркетплейса.
«Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачавы компании АО “О23”. АО “О23” является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon — прим. ред.)», — указано в заявлении.
Известно, что структуры бизнесмена также контролируют 16,03% капитала в «Яндексе». Это делает Чачаву одним из значимых фигур российского IT-рынка.
Прежде сообщалось, что в Ростовской области Ozon намерен открыть крупный распределительный центр. Новый объект позволит обрабатывать и отправлять до 2 миллионов посылок ежедневно.