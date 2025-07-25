Последовала первая реакция кредитных организаций на снижение ставки Центробанком

Ожидания большинства аналитиков в пятницу, 25 июля, подтвердились — Центробанк по итогам заседания совета директоров решил снизить ключевую ставку широким шагом. Она уменьшилась сразу на два пункта, с 20% до 18%. Смелость регулятора связана со свежими данными Росстата, который объявил о замедлении инфляции. Следующее заседание намечено на 12 сентября, и оптимисты среди аналитиков предсказывают дальнейшее снижение ставки — до 16%. Пессимисты же уверены, что этих усилий мало: «опускать надо сразу на 10 пунктов», бубнят они.
Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, бодро отрапортовал ЦБ в пресс-релизе. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. За неделю с 15 по 21 июля Росстат впервые в текущем году зафиксировал дефляцию.
Благодаря сезонному снижению цен годовой показатель инфляции, по данным Минэкономразвития, замедлился до 9,17%. В ЦБ отметили, что на этом фоне намерены поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.
«С одной стороны, регулятор не планирует принимать поспешных решений. Ведь иначе потом придется все начинать сначала, — отмечает экономист Виктор Савельев. — С другой стороны, бизнес требует снижения ставок. Ведь при нынешней стоимости кредитов развиваться крайне затруднительно. При этом ЦБ РФ подчеркивает, что “проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте”, поэтому не дает слишком мягких сигналов».
Но что все это значит для простого обывателя? После решения ЦБ Сбербанк снизил ставки по ипотеке, потребкредитам и вкладам. Ипотека на новостройки подешевеет до 19,4% годовых, на вторичное жильё — до 19,8%. Ставки по потребкредитам снизятся на пару пунктов. Максимальная ставка по вкладам теперь — 16%.
«Ключ» сегодня нужно снижать как минимум на 10 пунктов, но «нет, сынок, это фантастика», — говорит экономист Никита Кричевский. — Крупные российские производства задыхаются от нынешней инфляционной политики. Будем надеяться, экономика отогреется".