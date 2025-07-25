Последовала первая реакция кредитных организаций на снижение ставки Центробанком

Ожидания большинства аналитиков в пятницу, 25 июля, подтвердились — Центробанк по итогам заседания совета директоров решил снизить ключевую ставку широким шагом. Она уменьшилась сразу на два пункта, с 20% до 18%. Смелость регулятора связана со свежими данными Росстата, который объявил о замедлении инфляции. Следующее заседание намечено на 12 сентября, и оптимисты среди аналитиков предсказывают дальнейшее снижение ставки — до 16%. Пессимисты же уверены, что этих усилий мало: «опускать надо сразу на 10 пунктов», бубнят они.