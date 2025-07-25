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Россияне продолжают копить: депозиты растут, несмотря на снижение ставок

Набиуллина рассказала, что вклады останутся привлекательными ещё долгое время.

Источник: Комсомольская правда

Рост вкладов населения в России немного замедлился с начала года, но интерес к депозитам остается высоким. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина после заседания совета директоров ЦБ.

По словам главы регулятора, снижение темпов роста депозитов связано с замедлением увеличения денежной массы, кредитования и доходов граждан. Однако она подчеркнула, что интерес к срочным вкладам сохраняется на высоком уровне, а склонность населения к сбережениям находится на исторически высоких отметках.

Ранее стало известно, что доходы от вкладов в крупных российских банках снизились перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. За первую половину недели шесть из двадцати крупнейших банков уменьшили ставки по депозитам на 0,2−2 процентных пункта. Средняя доходность вкладов на три месяца составляет 17,52% годовых, на шесть месяцев — 16,64%, а на год — 15,81%. Эти показатели рассчитаны для вкладов на сумму 100 тыс. рублей без специальных условий.

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