Россияне продолжают копить: депозиты растут, несмотря на снижение ставок

Ранее стало известно, что доходы от вкладов в крупных российских банках снизились перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. За первую половину недели шесть из двадцати крупнейших банков уменьшили ставки по депозитам на 0,2−2 процентных пункта. Средняя доходность вкладов на три месяца составляет 17,52% годовых, на шесть месяцев — 16,64%, а на год — 15,81%. Эти показатели рассчитаны для вкладов на сумму 100 тыс. рублей без специальных условий.