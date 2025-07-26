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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 26 июля

Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 26 июля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком установлены курсы валют на 26 июля 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были изменены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 26 июля, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9439 белорусского рубля, 1 евро — 3,4600 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7127 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 25 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 26 июля, остались прежними.

Напомним, карты «Беларусбанк» будут недоступны 26 и 27 июля.