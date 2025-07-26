Банки резко начали снижать ставки по вкладам

Проценты по вкладам снижаются.
В России банки стали резко уменьшать процентные ставки по вкладам, поскольку регулятор ЦБ РФ понизил ключевую ставку. Об этом рассказали эксперты финансовой сферы.
«Некоторые банки снизили ставки по вкладам. Другие собираются сделать это в ближайшее время на фоне решения Центробанка о понижении ключевой ставки», — передает газета «Известия» со ссылкой на мнения экспертов.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Пожарская заявила, что снижение банковской ставки лишь немного замедлит рост вкладов. Она добавила, что все больше россиян переходит к сберегательной финансовой модели. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова считает, объем денег на депозитах резко не снизится. Она подчеркивает, что держать средства в банках выгодно.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с 28 июля снижает процентные ставки по рыночной ипотеке и вкладам, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Минимальная ставка по ипотеке составит 19,4% годовых на покупку нового жилья, а по вкладам максимальная ставка будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца. Корректировка условий связана с действиями Банка России: регулятор второй раз подряд снизил ключевую ставку — теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября.