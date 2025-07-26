Банки резко начали снижать ставки по вкладам

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 28 июля снижает процентные ставки по рыночной ипотеке и вкладам, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Минимальная ставка по ипотеке составит 19,4% годовых на покупку нового жилья, а по вкладам максимальная ставка будет установлена на уровне 16% годовых при размещении средств на четыре месяца. Корректировка условий связана с действиями Банка России: регулятор второй раз подряд снизил ключевую ставку — теперь она составляет 18% годовых. До этого она находилась на уровне 20%. Следующее заседание пройдет 12 сентября.