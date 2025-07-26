Эксперт раскрыл риски от увлечения криптовалютой

«Однако, как отмечает профессор Уорвик Пауэл, эти стейблкоины используются для покупки ещё больше облигаций, которые затем обеспечивают ещё один раунд выпуска стейблкоинов — как будто вы берёте деньги с одной кредитной карты, чтобы заплатить долг по другой. Очевидно, это неустойчивая финансовая модель, но при поддержке правительства США она выглядит безопасной. Но так ли это? Рано или поздно мир поймёт: занимать у Петра, чтобы заплатить Павлу — это не инвестиция, а афера», — пишет он.