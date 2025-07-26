Эксперт раскрыл риски от увлечения криптовалютой

Увлечение криптовалютой таит в себе серьезные риски, пишет обозреватель Джерри Грэй.
Он отметил, что многие из тех, кто живёт в современном мире, но придерживается старомодных представлений об инвестициях и финансах, мало что знают о блокчейне, и не до конца понимают, что такое цифровая валюта. В качестве примера он привел Китай с его развитой системой цифровых платежей.
«Однако это не цифровая валюта, а лишь цифровое отображение наших собственных средств, которые можно вывести из банковского счёта и перевести на другой счёт. Для большинства “бэби-бумеров” это предел освоенной “цифровизации”. Но цифровая валюта — другое. Это не просто использование банковских денег на цифровой платформе; это создание денег буквально “из ниоткуда”. Для нас это выглядит как магия. Но действительно ли это магия, и главное — добрая она или злая?», — пишет эксперт.
Грэй напоминает, что регулярно сообщается о мошенничествах и провалах, связанных с криптовалютой, но чаще пишут «истории успеха» о том, что кто-то вложил пару тысяч в криптовалюту и стал миллиардером.
«Однако, если честно, большинство из нас, кто не следит за рынком, испытывает страх. Кажется, что однажды вся карточная башня рухнет и все потеряют. На деле всё иначе: когда рушится одна из валют, не все теряют; некоторые выигрывают и выигрывают колоссально», — пишет он.
Обозреватель указывает, что недавний «Большой прекрасный законопроект» Трампа воодушевил многих давних держателей биткойнов продавать её на пике, а цена подскочила до 123 000 долларов за монету. Он напомнил историю одного игрока, который купил в самом начале биткойнов на 210 тысяч долларов, и в итоге продал на 8 миллиардов долларов.
«Для нас идея вложить хотя бы доллар в то, чего нельзя увидеть, потрогать или почувствовать, кажется безумием, а прибыль в 8 миллиардов — ещё большим безумием. Удивительно: в мире биткойна никто не знает, кто этот инвестор. И поскольку личность неизвестна, никто не заплатит налогов с этой неслыханной прибыли», — пишет он.
При этом Грэй отмечает, что есть люди, кто покупает биткойн по 123 000 долларов, и в итоге тот, кто владеет информацией, тот зарабатывает огромные деньги, а кто не в курсе — остаётся ни с чем.
«Очевидно, прибыль получают те, кто разбирается в криптовалюте, но здесь и кроется проблема: кто именно “разбирается” в таком нематериальном продукте? Это продукт, который стоил доллар и благодаря статье Forbes в 2011 году подскочил до 9 долларов; тогда многие заработали. Позже цена взлетала, когда “знатоки” фиксировали прибыль, и падала, когда теряли деньги обычные инвесторы», — пишет он.
Грэй также напомнил о том, что президент США Дональд Трамп выпустил собственную криптовалюту и заработал баснословные деньги, но многие на этом потеряли.
«Основатели таких криптомонет и их трейдеры обогащаются за счёт простых вкладчиков. С начала эпохи криптовалют мошеннические сделки обошлись инвесторам более чем в 60 миллиардов долларов. Самое наглые мошенники часто остаются безнаказанными, и деньги вкладчикам не возвращаются», — пишет он.
Грэй отмечает, что самый простой вариант — списать все на наивность инвесторов, которые должны были научиться разбираться в криптовалюте перед тем, как вкладываться в неё.
«Но как разобраться в эпоху онлайн-афер и дезинформации? Когда запускался “трамповский” токен, многие его сторонники захотели вложиться; сам президент говорил, что “сейчас лучшее время для покупки”. Люди купили — и потеряли деньги», — пишет обозреватель. Он отметил, что вся бизнес-модель была построена на заявлениях из Белого дома, и операции с криптовалютой нужно было делать до заявлений Трампа — но только посвящённые знали, что и когда будет сказано.
«Это классический инсайдерский обман. Обычные люди здесь не имеют шансов, а богачи с инсайдерской информацией их обдирают», — пишет он.
Он также напомнил статью Forbes о мошеннической схеме с криптовалютой. Так, желающих вложиться в «крипту» убеждали установить приложение, а с ним устанавливался и троянский вирус, который крал деньги.
«Такое преступление из-за анонимности криптовалют почти невозможно отследить. Можно заявить в полицию, но деньги уже ушли. Как разобраться в такой инвестиционной среде?», — пишет эксперт.
Грэй напоминает, что недавно США запустили так называемые «стейблкоины», обеспеченные казначейскими облигациями, и которые номинально выглядят безопасными.
«Однако, как отмечает профессор Уорвик Пауэл, эти стейблкоины используются для покупки ещё больше облигаций, которые затем обеспечивают ещё один раунд выпуска стейблкоинов — как будто вы берёте деньги с одной кредитной карты, чтобы заплатить долг по другой. Очевидно, это неустойчивая финансовая модель, но при поддержке правительства США она выглядит безопасной. Но так ли это? Рано или поздно мир поймёт: занимать у Петра, чтобы заплатить Павлу — это не инвестиция, а афера», — пишет он.
Грэй отмечает, что в 2021 году Китай вообще запретил использование криптовалюты в стране, так как она способствовать росту финансовой преступности из-за отсутствия прозрачности, а также создавала нестабильность из-за спекулятивной природы.
«Поскольку криптовалюта ничем не обеспечена, её цена определяется лишь тем, сколько людей захотят её купить», — пишет он.
При этом он отмечает, что власти США идут другим путем и намерены использовать криптовалюту в дальнейшем.
«США делают ровно противоположное Китаю. Одно государство создаёт безопасную, стабильную и контролируемую цифровую валюту, где почти невозможно стать жертвой мошенничества и где преступления отслеживаются. Второе государство формирует волатильный рынок, где цены колеблются в зависимости от спроса и где транзакции скрыты», — пишет он. Опираясь на опыт применения криптовалюты, эксперт резюмирует, что проигравших в этом случае всегда будет больше, чем выигравших.