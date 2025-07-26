Reuters: Трамп вряд ли введёт пошлины против покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп вряд ли решится реализовать свои угрозы о введении пошлин против покупателей российской нефти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на мнения экспертов по поводу планов американского лидера.
«Мы считаем, что вторичные пошлины являются, возможно, слишком грубым инструментом для использования администрацией (США — прим. ред.)», — сказал глава отдела оценки геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.
По его словам, такой шаг фактически лишит мировой рынок 4,5 млн баррелей нефти в день и приведёт к разрыву торговых связей США со странами, закупающими российское сырьё. Феррейра полагает, что указанный план грозит «гигантскими взлетами цен на нефть и обвалом глобальной экономики».
Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований* Клэй Сигл, в свою очередь, предупредил, что пошлины, о которых говорил Трамп, могут вызвать перебои с поставками топлива и спровоцировать рост цен на него.
В статье также обращается внимание на то, что угрозы президента США фактически повторяют слова, обращённые в адрес Венесуэлы. При этом Трамп так и не ввёл эти санкции в отношении Каракаса.
Напомним, 14 июля американский лидер заявил, что введёт стопроцентные пошлины на продукцию стран, ведущих торговлю с Россией, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной в России.