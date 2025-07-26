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США могут объявить ЧП ради пошлин против Бразилии — СМИ

Администрация США намерена ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) для обоснования запланированных на август пошлин против Бразилии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Администрация США намерена ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) для обоснования запланированных на август пошлин против Бразилии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе выступления в штате Минас-Жерайс заявил, что американский лидер Дональд Трамп не проявляет готовности к диалогу с ним после утечек данных о возможном введении 50-процентных тарифов на бразильский импорт.

«Команда президента Дональда Трампа готовит новое объявление о ЧП, которое легализует тарифные меры в отношении Бразилии», — указывается в публикации.

По информации одного из собеседников агентства, на этой неделе в офисе торгового представителя США в ходе консультаций с конгрессменами озвучивались планы «отдельной декларации о чрезвычайном положении».

Трамп 9 июля разместил в соцсети Truth Social письмо, уведомляющее, что США с 1 августа введут 50-процентную пошлину на весь бразильский импорт. Ранее президент заявлял, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» линию БРИКС, столкнется с дополнительным 10-процентным тарифом. Американский лидер также угрожал Бразилии санкциями, позиционируя эту меру как защиту интересов своего союзника — экс-президента Жаира Болсонару, проходящего по уголовному делу.

Читайте материал по теме: Разведка Бразилии считает, что США могут готовить переворот против президента.

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