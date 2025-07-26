США могут объявить ЧП ради пошлин против Бразилии — СМИ

Трамп 9 июля разместил в соцсети Truth Social письмо, уведомляющее, что США с 1 августа введут 50-процентную пошлину на весь бразильский импорт. Ранее президент заявлял, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» линию БРИКС, столкнется с дополнительным 10-процентным тарифом. Американский лидер также угрожал Бразилии санкциями, позиционируя эту меру как защиту интересов своего союзника — экс-президента Жаира Болсонару, проходящего по уголовному делу.