США могут объявить ЧП ради пошлин против Бразилии — СМИ

Администрация США намерена ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) для обоснования запланированных на август пошлин против Бразилии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе выступления в штате Минас-Жерайс заявил, что американский лидер Дональд Трамп не проявляет готовности к диалогу с ним после утечек данных о возможном введении 50-процентных тарифов на бразильский импорт.
«Команда президента Дональда Трампа готовит новое объявление о ЧП, которое легализует тарифные меры в отношении Бразилии», — указывается в публикации.
По информации одного из собеседников агентства, на этой неделе в офисе торгового представителя США в ходе консультаций с конгрессменами озвучивались планы «отдельной декларации о чрезвычайном положении».
Трамп 9 июля разместил в соцсети Truth Social письмо, уведомляющее, что США с 1 августа введут 50-процентную пошлину на весь бразильский импорт. Ранее президент заявлял, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» линию БРИКС, столкнется с дополнительным 10-процентным тарифом. Американский лидер также угрожал Бразилии санкциями, позиционируя эту меру как защиту интересов своего союзника — экс-президента Жаира Болсонару, проходящего по уголовному делу.
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