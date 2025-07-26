Экономист Балынин: пяти категориям россиян повысят пенсии с 1 августа

Кроме того, увеличатся доплаты к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплата назначается тем получателям пенсий, кто имеет выслугу не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на 5 лет: до 20 лет мужчинам и 15 лет женщинам. Непосредственно суммы такого увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты.