Экономист Балынин: пяти категориям россиян повысят пенсии с 1 августа

Пяти категориям россиян в августе 2025 года повысят размер пенсионных выплат, сообщил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Во-первых, более чем в 2 раза увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии у тех получателей страховой пенсии по старости, кому исполнилось 80 лет в июле. Сейчас размер фиксированной выплаты для них составляет 8 907,70 рубля, а в августе этот размер будет традиционно удвоен. Также в состав фиксированной выплаты включается надбавка за уход: ее размер составляет 1 314 рублей. Соответственно вместо 8907,70 рубля фиксированная выплата будет составлять 19 129,40 рубля», — сказал Балынин.
Например, если в июле у 80-летнего юбиляра страховая пенсия по старости была равна 37 012,27 рубля, то в августе её размер станет равным 47 233,97 рубля. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.
Также страховую пенсию повысят тем, кто осуществлял трудовую деятельность с 2024 года.
«Это связано с тем, что, несмотря на факт назначения страховой пенсии, они продолжают трудиться, а, соответственно работодатель перечисляет страховые взносы, что влияет на формирование пенсионных прав. Конкретная сумма увеличения для каждого пенсионера будет индивидуальна. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости в августе 2025 года составит 437,07 рубля», — пояснил экономист.
Также будут увеличены накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.
«Действующим законодательством предусмотрено несколько причин для такого увеличения, но ключевой является факт получения доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений. В связи с тем, что все негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании продемонстрировали положительные доходности по результатам инвестирования средств, то увеличение размеров накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат должно затронуть всех получателей. Данная корректировка будет осуществлена автоматически, специальных заявлений от застрахованного лица не нужно», — отметил экономист.
Кроме того, увеличатся доплаты к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплата назначается тем получателям пенсий, кто имеет выслугу не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на 5 лет: до 20 лет мужчинам и 15 лет женщинам. Непосредственно суммы такого увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты.
В то же время вырастут размеры доплат работников организаций угольной промышленности. Данные доплаты положены тем, кто проработал в организациях угольной промышленности, добывая уголь и сланец в режим полного рабочего дня не менее 25 лет. Также на эту доплату могут претендовать те граждане, которые занимались строительством шахт в течение аналогичного периода.
«Для отдельных работников (например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков и др.) минимальной период занятости для получения доплаты сокращён до 20 лет. Непосредственно суммы такого увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты. Например, увеличение доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и доплат работников организаций угольной промышленности будет произведено в том случае, если у них были неучтённые данные и они подали заявление во 2 квартале 2025 года», — резюмировал экономист.