Дефолт произошёл на Украине, что в западных странах уже не могут отрицать, заявил председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине», — сказал политик, слова которого приводит ТАСС.
Он обратил внимание, что в указанном случае термин «дефолт» обозначает неспособность государства погасить свой долг. При этом, по словам Медведчука, реальный дефолт и его объявление являются разными понятиями.
«Официальное объявление дефолта Украиной будет означать не только, что она не может платить по своим долгам, но и то, что она дальше неспособна (вести конфликт — прим. ред.). И тогда нужно будет признать, что “разумные инвестиции” (экс-президента США Джо — прим. ред.) Байдена были в реальности безумными, а Евросоюз и другие страны коллективного Запада выбрасывали деньги… “— подчеркнул глава движения.
Напомним, в конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на минфин Украины сообщало, что киевский режим решил не перечислять майский платеж в размере $665 млн по госдолгу, чтобы якобы не допустить полноценного дефолта. Утверждалось, что ранее страна договорилась с инвесторами, что пропуск платежа не будет иметь последствий для традиционных международных облигаций.