«Официальное объявление дефолта Украиной будет означать не только, что она не может платить по своим долгам, но и то, что она дальше неспособна (вести конфликт — прим. ред.). И тогда нужно будет признать, что “разумные инвестиции” (экс-президента США Джо — прим. ред.) Байдена были в реальности безумными, а Евросоюз и другие страны коллективного Запада выбрасывали деньги… “— подчеркнул глава движения.