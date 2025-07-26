«Моспроект-3» отменил тендер на 2,36 млрд рублей для челябинского метротрама

В отличие от этих этапов, проходку тоннелей на улице Овчинникова за 8,8 млрд рублей все же удалось запустить. Подрядчиком стала китайская госкомпания CRCC, она уже доставила оборудование на стройплощадку. Строительство идет в рамках проекта ветки метротрама «Север—Юг», которая должна связать районы от улицы Каслинской до проспекта Победы. Начало работ намечено на декабрь.