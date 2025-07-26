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«Моспроект-3» отменил тендер на 2,36 млрд рублей для челябинского метротрама

Одна из веток челябинского метротрама вновь осталась без подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

Один из тендеров на строительство тоннеля для челябинского метротрама отменили. Подрядчика на проходку левого тоннеля от улицы Косарева до ДЩК № 2 с начальной ценой в 2,36 млрд рублей так и не нашли — заказчик, компания «Моспроект-3», решила не продолжать процедуру.

Другой тендер, на более чем 5,3 млрд рублей, пока остается в силе. Он касается участка от улицы Каслинской до камер съезда. Прием заявок завершился, сейчас предложения рассматривает комиссия. Изначально конкурс планировали провести еще весной, но желающих не было.

В отличие от этих этапов, проходку тоннелей на улице Овчинникова за 8,8 млрд рублей все же удалось запустить. Подрядчиком стала китайская госкомпания CRCC, она уже доставила оборудование на стройплощадку. Строительство идет в рамках проекта ветки метротрама «Север—Юг», которая должна связать районы от улицы Каслинской до проспекта Победы. Начало работ намечено на декабрь.