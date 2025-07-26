Глава Нацбанка сделал важное заявление по курсу тенге

Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс. В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят. Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом. Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами.