Туристический форум Союзного государства открывается в Минске

В мероприятии примут участие более 200 представителей из России и Беларуси. Российская сторона представлена почти 40 регионами — такими как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Республика Марий Эл, Тюменская, Липецкая, Смоленская, Псковская, Самарская, Нижегородская, Тверская, Белгородская, Московская области.
Программа форума рассчитана на три дня, все мероприятия пройдут в гостинице «Беларусь».
Как отмечают организаторы, главная цель форума — популяризация и продвижение туристических продуктов России и Беларуси.
Участники обсудят маршруты и сувенирные бренды, а также разные популярные направления туризма — событийный, духовно-просветительский, промышленный, научно-популярный, музейный. Также запланированы авторские лекции.
Специальная сессия будет посвящена проектированию международных туристических маршрутов, объединяющих города и регионы Союзного государства.
Организаторы форума — Республиканский союз туристической индустрии и ФРОС Region PR.