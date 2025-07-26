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Туристический форум Союзного государства открывается в Минске

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Международный туристический форум «Пора путешествовать по Союзному государству» открывается сегодня в Минске, сообщили в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ).

Источник: Sputnik.by

В мероприятии примут участие более 200 представителей из России и Беларуси. Российская сторона представлена почти 40 регионами — такими как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Республика Марий Эл, Тюменская, Липецкая, Смоленская, Псковская, Самарская, Нижегородская, Тверская, Белгородская, Московская области.

Программа форума рассчитана на три дня, все мероприятия пройдут в гостинице «Беларусь».

Как отмечают организаторы, главная цель форума — популяризация и продвижение туристических продуктов России и Беларуси.

Участники обсудят маршруты и сувенирные бренды, а также разные популярные направления туризма — событийный, духовно-просветительский, промышленный, научно-популярный, музейный. Также запланированы авторские лекции.

Специальная сессия будет посвящена проектированию международных туристических маршрутов, объединяющих города и регионы Союзного государства.

Организаторы форума — Республиканский союз туристической индустрии и ФРОС Region PR.

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