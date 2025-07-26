Перечислены регионы России с самыми высокими пенсиями

По ее словам, на Чукотке размер пенсионного обеспечения достигает 38 658,45 рублей, что обусловлено районными коэффициентами, применяемыми в регионах Крайнего Севера. В Камчатском крае пенсионеры получают 34 460,74 рублей, а в Магаданской области — более 34 250 рублей.