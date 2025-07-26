Перечислены регионы России с самыми высокими пенсиями

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости заявила, что лидерами по величине пенсионных выплат в России являются Чукотский АО, Магаданская область и Камчатский край.
По ее словам, на Чукотке размер пенсионного обеспечения достигает 38 658,45 рублей, что обусловлено районными коэффициентами, применяемыми в регионах Крайнего Севера. В Камчатском крае пенсионеры получают 34 460,74 рублей, а в Магаданской области — более 34 250 рублей.
Подольская отметила, что в среднем по стране страховая пенсия в начале текущего составляла немногим более 24 тысяч рублей.
В Социальном фонде сообщали о предстоящей с 1 августа индексации пенсий для работающих граждан. Величина прибавки определяется индивидуальным пенсионным коэффициентом, зависящим от уровня заработной платы. Перерасчет произведут автоматически, без необходимости подачи заявления.
Ранее экономист Игорь Балынин назвал пять категорий россиян, которым повысят пенсии с 1 августа.