Страховщик назвал неисправности автомобилей, ведущие к аварии

Автоэсксперт отмечает, что изношенные тормозные колодки могут не справиться с нагрузкой из-за перегрева или торможения, а неисправный рулевой механизм не позволит вовремя среагировать на препятствие в дороге. Также зачастую проблемными зонами также становятся амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники, которые являются одним из важнейших элементов летней безопасности.