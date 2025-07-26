В Казахстане планируют реализовать 683 проекта в АПК на 3,4 трлн тенге

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил, что по данным акиматов на сегодняшний день заготовлено 13,2 млн тонн сена, что составляет 53,8% от планового объёма. Лидерами по темпам кормозаготовки являются Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Жамбылская области. В числе отстающих — Ұлытау, Кызылординская, Атырауская и Карагандинская области.