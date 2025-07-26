В Казахстане планируют реализовать 683 проекта в АПК на 3,4 трлн тенге

В нем приняли участие руководители структурных подразделений МСХ РК, заместители акимов областей, представители региональных управлений сельского хозяйства и ветеринарии.
Одним из ключевых вопросов повестки дня стала реализация программных показателей, особенно в части заготовки кормов, обеспечения ветеринарной безопасности и активизации инвестиционной деятельности в отрасли.
Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил, что по данным акиматов на сегодняшний день заготовлено 13,2 млн тонн сена, что составляет 53,8% от планового объёма. Лидерами по темпам кормозаготовки являются Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Жамбылская области. В числе отстающих — Ұлытау, Кызылординская, Атырауская и Карагандинская области.
В этой связи регионам поручено активизировать межрегиональное взаимодействие, организовать сенокошение в северных регионах, а также обеспечить контроль над ценами на корма и не допустить их необоснованного роста.
Приоритетным направлением остаётся привлечение инвестиций в аграрный сектор. По итогам первого полугодия объём инвестиций в основной капитал АПК составил 616,6 млрд тенге. Из них 442,7 млрд тенге направлены в сельское и рыбное хозяйство, 104,2 млрд — в производство продуктов питания, 69,7 млрд — в производство напитков.
Наилучшие показатели по привлечению инвестиций продемонстрировали г. Шымкент, Алматы, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Алматинская, Акмолинская области и область Абай. В то же время низкий уровень освоения средств отмечается в г. Астана, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях и Ұлытау.
В рамках Дорожной карты развития АПК на 2025−2027 годы запланирована реализация 683 инвестпроектов на общую сумму 3,4 трлн тенге. На сегодняшний день введено в эксплуатацию более 50 проектов в Туркестанской, Алматинской и Костанайской областях.
«Необходимо активизировать работу по привлечению более 2 трлн тенге инвестиций в отрасль. Акиматам важно обеспечить выполнение Дорожной карты и ввод запланированных на 2025 год проектов», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.
На совещании также обсуждались вопросы развития рыбного хозяйства, своевременного проведения вакцинации животных, закупа ушных бирок и проведения идентификации скота. Было отмечено, что большинство ветеринарных пунктов в регионах по-прежнему не имеют собственной инфраструктуры.
В текущем году запланировано строительство 758 объектов ветеринарной инфраструктуры, включая 428 ветеринарных пунктов, 233 скотомогильника и 97 убойных пунктов.
В завершение совещания министр подчеркнул важность скоординированной и ответственной работы всех уровней власти:
«Только совместными усилиями и четкой координацией мы сможем обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса страны. От эффективности нашей работы напрямую зависит продовольственная безопасность Казахстана», — резюмировал Айдарбек Сапаров.