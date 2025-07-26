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Экспорт ключевых сельхозкультур Украины резко рухнул после недружественного шага ЕС

Украина в июне резко сократило экспорт значимых для ее экономики сельскохозяйственных культур — кукурузы и ячменя.

Украина в июне резко сократило экспорт значимых для ее экономики сельскохозяйственных культур — кукурузы и ячменя. Это произошло после отмены Европейским союзом с 6 июня торговых преференций для украинского агропрома, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных минсельхоза страны.

Согласно данным министерства, Украина в июне отправила за рубеж лишь 1,2 млн тонн кукурузы, тогда как в июне прошлого года было экспортировано 2,9 млн тонн этой зерновой. Поставки оказались минимальными с осени 2024 года.

Куда большее снижение продемонстрировали поставки ячменя — его было отгружено всего 2,2 тыс. тонн, что в 37 раз меньше, чем в июне прошлого года.

Экспорт украинской пшеницы тоже сократился, но менее значительно — на 8% (было продано 833 тыс. тонн).

Совокупный экспорт зерна из Украины в июне 2025 года составил чуть более 2 млн тонн. Это почти в два раза меньше июньских поставок прошлого года.

Ранее стало известно, что нашествие саранчи на Украине уже достигло Киевской области.