Меньше сделок — выше цены: жильё в Кишинёве растёт в цене рекордными темпами, уже почти 2000 евро за квадратный метр

По данным экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, во втором квартале текущего года количество сделок в Кишиневе достигло исторического минимума — было продано 3250 квартир, что более чем в три раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом цены на жилье в «белом» варианте достигли рекордной отметки в 1905 евро, что на 33% больше, чем в 2024 году.