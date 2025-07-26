Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро — 639,02 тенге, рубля — 6,88 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени, цены на иностранные валюты могут колебаться. Покупающая и продающая сторона — обменные пункты.
Астана
Средний курс доллара:
На покупку — 541,79, на продажу — 549,52.
Средний курс евро:
На покупку — 625,08, на продажу — 643,7.
Средний курс рубля:
На покупку — 6,75, на продажу — 6,9.
Алматы
Средний курс доллара:
На покупку — 545,82, на продажу — 549,51.
Средний курс евро:
На покупку — 636,45, на продажу — 642,84.
Средний курс рубля:
На покупку — 6,76, на продажу — 6,87.
Шымкент
Средний курс доллара:
На покупку — 544,73, на продажу — 547,73.
Средний курс евро:
На покупку — 635,86, на продажу — 641,5.
Средний курс рубля:
На покупку — 6,74, на продажу — 6,8.