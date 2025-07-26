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Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июля

Как изменились средневзвешенные курсы покупки и продажи валют (доллара, евро и рубля) в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента сегодня, 26 июля 2025 года, — в материале Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,87 тенге, евро — 639,02 тенге, рубля — 6,88 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени, цены на иностранные валюты могут колебаться. Покупающая и продающая сторона — обменные пункты.

Астана

Средний курс доллара:

На покупку — 541,79, на продажу — 549,52.

Средний курс евро:

На покупку — 625,08, на продажу — 643,7.

Средний курс рубля:

На покупку — 6,75, на продажу — 6,9.

Алматы

Средний курс доллара:

На покупку — 545,82, на продажу — 549,51.

Средний курс евро:

На покупку — 636,45, на продажу — 642,84.

Средний курс рубля:

На покупку — 6,76, на продажу — 6,87.

Шымкент

Средний курс доллара:

На покупку — 544,73, на продажу — 547,73.

Средний курс евро:

На покупку — 635,86, на продажу — 641,5.

Средний курс рубля:

На покупку — 6,74, на продажу — 6,8.