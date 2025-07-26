В Симферопольском районе начато строительство газопровода

В Симферопольском районе стартовало возведение важного газопровода. Как сообщили в Правительстве Республики Крым, работы ведутся в селе Мазанка.
Общая протяженность подводящего газопровода высокого давления составит более 4 километра. Его монтаж и укладка к селу осуществляется в открытую траншею, которая разрабатывается в сложном скальном грунте с использованием специальной строительной техники.
Помимо основного участка, в настоящее время также активно ведутся строительно-монтажные работы по улице Садовая в Мазанке. Здесь уже смонтировано 2 километра сетей.
В состав масштабного объекта газоснабжения Мазанки также включен газопровод-отвод к селу Донское Симферопольского района. Этот участок будет пересекать федеральную трассу «Таврида».