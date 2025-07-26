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В Симферопольском районе начато строительство газопровода

Работы ведутся в селе Мазанка.

Источник: Telegram-канал правительства Крыма

В Симферопольском районе стартовало возведение важного газопровода. Как сообщили в Правительстве Республики Крым, работы ведутся в селе Мазанка.

Общая протяженность подводящего газопровода высокого давления составит более 4 километра. Его монтаж и укладка к селу осуществляется в открытую траншею, которая разрабатывается в сложном скальном грунте с использованием специальной строительной техники.

Помимо основного участка, в настоящее время также активно ведутся строительно-монтажные работы по улице Садовая в Мазанке. Здесь уже смонтировано 2 километра сетей.

В состав масштабного объекта газоснабжения Мазанки также включен газопровод-отвод к селу Донское Симферопольского района. Этот участок будет пересекать федеральную трассу «Таврида».