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Каждый пятый трудоспособный житель Кубани работает в сфере обслуживания

Вениамин Кондратьев поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Глава Кубани поздравил работников торговли с профессиональным праздником. В этой сфере в регионе работает 620 тысяч человек. А отрасль занимает одно из важнейших мест в экономике Краснодарского края и формирует почти 13 процентов от валового регионального продукта.

«За прошлый год оборот предприятий торговли достиг рекордных 6,7 триллиона рублей — это на 98 процентов больше, чем пять лет назад», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем поздравлении.

Сейчас в крае в потребсфере работает каждый пятый житель края. Всего в регионе насчитывается более 90 тысяч предприятий торговли — это небольшие кафе и большие торговые центры с большим количеством магазинов.

Вениамин Кондратьев пожелал работникам торговли успехов в их деятельности и процветания.

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