Малые и средние предприятия в Молдове в основном действуют в сфере торговли — НБС

Согласно отчёту, наибольшее количество таких предприятий действует в сфере торговли — 21,7 тыс., что составляет 31,8% от общего числа субъектов МСП. Существенное присутствие МСП также зафиксировано в сельском, лесном и рыболовном хозяйстве, где работают 6,0 тыс. компаний (8,8%), в обрабатывающей промышленности — 5,2 тыс. (7,5%), а также в профессиональной, научной и технической деятельности — 6,6 тыс. предприятий, или 9,7% от общего числа.
Анализ показателей деятельности показывает, что средний доход от продаж на одно предприятие в 2024 году составил 4,5 млн леев, что примерно соответствует уровню 2023 года. Доход от продаж на одного работника вырос и составил 865,2 тыс. леев, увеличившись на 53 тыс. леев, или 6,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя численность работников на одно предприятие осталась неизменной — 6 человек как в 2023, так и в 2024 году.
В целом, доля МСП среди всех отчитывающихся предприятий страны составила 99,2%, как и годом ранее. Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, достигла 356,0 тыс. человек, что составляет 65,5% от общего количества работников в стране (в 2023 году — 65,3%).
Совокупная выручка субъектов МСП от реализации продукции в 2024 году составила 308,0 млрд леев, что на 22,0 млрд леев (или 7,7%) больше, чем в предыдущем году. Прибыль до налогообложения выросла на 2,37 млрд леев и достигла 30,87 млрд, что на 8,3% выше показателя 2023 года. При этом в статистику не включены данные по предприятиям, зарегистрированным в Приднестровье и муниципии Бендеры.