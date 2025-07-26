Малые и средние предприятия в Молдове в основном действуют в сфере торговли — НБС

Анализ показателей деятельности показывает, что средний доход от продаж на одно предприятие в 2024 году составил 4,5 млн леев, что примерно соответствует уровню 2023 года. Доход от продаж на одного работника вырос и составил 865,2 тыс. леев, увеличившись на 53 тыс. леев, или 6,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя численность работников на одно предприятие осталась неизменной — 6 человек как в 2023, так и в 2024 году.