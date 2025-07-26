The Economist рассказал об «идеальном убийце дронов»

На фоне распространения беспилотников армии мира задумываются об использовании более дешевого по сравнению с ракетами средства для их уничтожения — лазерного оружия, которое сторонники его применения называют «идеальным убийцей дронов», пишет The Economist.
Журнал отмечает, что США продемонстрировали возможности высокоэнергетического лазера (HEL) еще в 1960-м, но технология не получила массового применения. Лазерам не хватало мощности для того, чтобы повредить военную технику — для этого нужны мегаватты энергии, а не киловатты, которые позволяет получать HEL.
Появление дронов все изменило. Мощности лазера достаточно для выведения их из строя, и различные страны уже отчитывались о применении или испытания лазерного оружия против БПЛА.
В прошлом году появились данные, что США применили лазерное оружие, отражая атаку на Ближнем Востоке. Но Пентагон официально не подтверждал эти данные.
В июне этого года правительство России сообщило о проведении масштабных испытаний перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. Испытания прошли восемь комплексов — среди них и мобильные установки, и стационарные высокой мощности, которые способны поражать как небольшие БПЛА, так и крупные по размеру аппараты. Еще в 2022-м на тот момент вице-премьер Юрий Борисов говорил, что Россия применяла лазерное оружие на Украине.
Командующий украинскими силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в конце прошлого года заявил, что у Украины есть собственное лазерное оружие «Трезубец» («Тризуб»), которое может сбивать самолеты.
Свое лазерное оружие разрабатывает и Израиль — система называется «Железный луч» по аналогии с системой ПВО «Железный купол». Разработки в этой области ведет и Китай.
Использование лазерного оружия обходится дешевле ракет, так как сам выстрел стоит несколько долларов. Но в то же время сами устройства достаточно дороги. The Economist приводит стоимость британского лазера Dragonfire — £100 млн ($135 млн) за единицу. В британском Минобороны в прошлом году сообщали, что это оружие в перспективе может получить Украина.