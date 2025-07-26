В Белоруссии оценили решение о льготном режиме для российских туроператоров

Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон об установлении льготного режима для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Закон уточняет статус туроператоров, специализирующихся на поездках в сопредельные государства с благоприятными условиями пребывания российских туристов, и вводит для них льготный размер финансового обеспечения ответственности. Как поясняли в Минэкономразвития РФ, такие туроператоры смогут формировать это обеспечение в размере 500 тысяч рублей — так же, как компании, работающие в сфере внутреннего туризма. Ожидается, что в результате реализации положений закона стоимость туров в дружественные страны может снизиться, поскольку туроператоры смогут оптимизировать свои расходы.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
«Стратегически это хорошая инициатива, потому что тогда региональные операторы смогут более активно продавать белорусские туры и наоборот. Соответственно, рейсы, которые у нас регулярные либо субсидируемые, с Нижним Новгородом, Уфой, Екатеринбургом, Казанью, наводнятся лучшими (туристическими — ред.) продуктами», — сказал Гулый, комментируя РИА Новости нововведение в российском законодательстве.
В то же время, по его словам, понадобится некоторое время, чтобы эффект от этого законодательного решения ощутился в полной мере. Эксперт не исключил, что сначала, без опыта, российские региональные операторы могут внести определенный хаос с бронированием и иными деталями.
«Поэтому в первый год это будет напряженно и волнительно, а дальше это будет очень хорошо и позитивно», — подчеркнул Гулый.
Как ранее поясняла РИА Новости один из авторов российской законодательной инициативы, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, закон призван облегчить работу туроператоров, специализирующихся на турах в дружественные страны, прежде всего СНГ. По словам Костенко, спрос на поездки в эти страны сейчас растет — в частности, в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан. При этом туроператоры на этих направлениях работают на тех же условиях, что и на дальнем зарубежье, хотя их риски гораздо ниже.