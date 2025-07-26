В Белоруссии оценили решение о льготном режиме для российских туроператоров

Как ранее поясняла РИА Новости один из авторов российской законодательной инициативы, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, закон призван облегчить работу туроператоров, специализирующихся на турах в дружественные страны, прежде всего СНГ. По словам Костенко, спрос на поездки в эти страны сейчас растет — в частности, в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан. При этом туроператоры на этих направлениях работают на тех же условиях, что и на дальнем зарубежье, хотя их риски гораздо ниже.