Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 27 июля

В Национальном банке установили курсы валют на 27 июля 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 27 июля, Национальный банк назвал следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9439 белорусского рубля, 1 евро — 3,4600 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7127 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 25 июля, и субботу, 26 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 26 июля, были сохранены.
А еще глава Минфина Беларуси Селиверстов рассказал об обсуждении с Россией рефинансирования старых долгов.