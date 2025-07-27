Китайские СМИ: Путин обошел санкции Трампа, обрадовав Китай

23 июля в Свердловской области торжественно открыли участок «Дюртюли — Ачит» федеральной трассы М-12 «Восток» (Москва — Казань — Екатеринбург). Президент России Владимир Путин отметил, что дорога свяжет центр России с ведущим научным и промышленным центром России — столицей Урала. Время в пути сократится почти в два раза. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона.