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Китайские СМИ: Путин обошел санкции Трампа, обрадовав Китай

Президент России Владимир Путин объявил о расширении трассы М-12 «Восток» в ответ на угрозы ужесточения западных санкций, что вызвало одобрение в Китае, говорится в материале на портале Baijiahao.

Президент России Владимир Путин объявил о расширении трассы М-12 «Восток» в ответ на угрозы ужесточения западных санкций, что вызвало одобрение в Китае, говорится в материале на портале Baijiahao.

В статье указывается, что открытие участка автодороги между Дюртюли и Ачитом стало неожиданным шагом для Москвы. Благодаря дальнейшему развитию М-12 «Восток» Россия продлит маршрут к границам с Казахстаном, Монголией и КНДР, увеличив логистические возможности региона.

В целом, М-12 считается ключевой частью транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай. Китайские аналитики убеждены, что Россия, несмотря на западные санкции, с еще большей решимостью развивает свои инфраструктурные проекты.

«Четыре соседние страны России обрадовались хорошим новостям», — сообщили в Китае.

23 июля в Свердловской области торжественно открыли участок «Дюртюли — Ачит» федеральной трассы М-12 «Восток» (Москва — Казань — Екатеринбург). Президент России Владимир Путин отметил, что дорога свяжет центр России с ведущим научным и промышленным центром России — столицей Урала. Время в пути сократится почти в два раза. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона.