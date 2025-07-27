Президент России Владимир Путин объявил о расширении трассы М-12 «Восток» в ответ на угрозы ужесточения западных санкций, что вызвало одобрение в Китае, говорится в материале на портале Baijiahao.
В статье указывается, что открытие участка автодороги между Дюртюли и Ачитом стало неожиданным шагом для Москвы. Благодаря дальнейшему развитию М-12 «Восток» Россия продлит маршрут к границам с Казахстаном, Монголией и КНДР, увеличив логистические возможности региона.
В целом, М-12 считается ключевой частью транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай. Китайские аналитики убеждены, что Россия, несмотря на западные санкции, с еще большей решимостью развивает свои инфраструктурные проекты.
«Четыре соседние страны России обрадовались хорошим новостям», — сообщили в Китае.
23 июля в Свердловской области торжественно открыли участок «Дюртюли — Ачит» федеральной трассы М-12 «Восток» (Москва — Казань — Екатеринбург). Президент России Владимир Путин отметил, что дорога свяжет центр России с ведущим научным и промышленным центром России — столицей Урала. Время в пути сократится почти в два раза. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона.