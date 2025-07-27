Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольщиков

Правительство России одобрило постановление о налоговых каникулах и отсрочке страховых взносов для угольных компаний, информирует пресс-служба кабмина.
Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для предприятий угольной промышленности продлеваются по 30 ноября 2025 года включительно. Эта и другие меры поддержки включены в постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Согласно документу, до 30 ноября 2025 года включительно для отраслевых предприятий также продлен срок перечисления страховых взносов.
Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться санкции по налоговым долгам и задолженностям по страховым взносам, образовавшимся на 1 июня 2025 года, при условии отсутствия возбужденной процедуры банкротства против организаций-должников.
Перечень компаний, имеющих право на указанные меры поддержки, сформирует Минэнерго на основании поданных заявлений. После утверждения список будет направлен в ФНС России.
Вопрос об отсрочке уплаты НДПИ и страховых взносов обсуждался на совещании по ситуации в угольной отрасли с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.