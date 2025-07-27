Юрист Харди: ремонт авто на даче рискует обернуться штрафом

«Наказание предусмотрено за замену масла или тормозной жидкости. Если произойдет порча земли в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Штраф также грозит и тем, кто решил устроить на своем дачном участке станцию техобслуживания или автомойку», — процитировало Харди агентство «Прайм».