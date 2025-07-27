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Юрист Харди: ремонт авто на даче рискует обернуться штрафом

Россиян могут оштрафовать за ремонт автомобиля на дачных участках. Административная ответственность, в частности, предусмотрена за работы, связанные с заменой масла либо тормозной жидкости, повышенным шумом или мойкой кузова. Об этом заявил юрист Тимур Харди.

Россиянам напомнили о ремонте машин на садовых участках.

Россиян могут оштрафовать за ремонт автомобиля на дачных участках. Административная ответственность, в частности, предусмотрена за работы, связанные с заменой масла либо тормозной жидкости, повышенным шумом или мойкой кузова. Об этом заявил юрист Тимур Харди.

«Наказание предусмотрено за замену масла или тормозной жидкости. Если произойдет порча земли в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Штраф также грозит и тем, кто решил устроить на своем дачном участке станцию техобслуживания или автомойку», — процитировало Харди агентство «Прайм».

Юрист пояснил, что использование шумных инструментов в предусмотренные законом часы тишины также может повлечь штраф. В то же время Харди отметил, что за мелкий ремонт — замену дворников, зеркал, подкачку шин или работы с помощью ручного инструмента — ответственности не предусмотрено.

Как сообщало URA.RU ранее, нарушение экологических норм при проведении строительных работ на дачных участках тоже может повлечь крупные штрафы. Ответственность, в том числе, предусмотрена за сброс мусора в водоемы. В случае значительного ущерба возможно и уголовное преследование.