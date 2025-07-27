Назван идеальный курс доллара для экономики России

В то же время чрезмерное ослабление национальной валюты, например, до уровня 115−135 рублей за доллар, провоцирует ускорение инфляции и удорожание импортных товаров и услуг. Бархота уточнил, что граница неразрушительного для российской экономики курса определяется сразу несколькими факторами. Речь идет об экспортном потенциале страны в условиях санкционного давления, изменениях мировых цен на ключевые товары российского экспорта, доле импортного сырья и оборудования, а также актуальности инфляционных рисков.