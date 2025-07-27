Назван идеальный курс доллара для экономики России

Наиболее выгодным считается курс 88−108 рублей за доллар.
Оптимальный курс доллара для российской экономики находится в диапазоне 88−108 рублей за единицу. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, именно такой валютный коридор позволяет сбалансировать интересы экспортеров, импортеров и бюджета, минимизируя риски для финансовой системы страны.
«Относительно комфортным для российской экономики считается курс в 88−108 рублей за доллар», — пишет «Прайм». Агентство ссылается на слова Бархота. Как подчеркнул эксперт, слишком крепкий рубль снижает прибыль экспортеров, ухудшает платежеспособность корпораций и способствует росту дефицита государственного бюджета.
В то же время чрезмерное ослабление национальной валюты, например, до уровня 115−135 рублей за доллар, провоцирует ускорение инфляции и удорожание импортных товаров и услуг. Бархота уточнил, что граница неразрушительного для российской экономики курса определяется сразу несколькими факторами. Речь идет об экспортном потенциале страны в условиях санкционного давления, изменениях мировых цен на ключевые товары российского экспорта, доле импортного сырья и оборудования, а также актуальности инфляционных рисков.
Ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в сентябре ожидается умеренное укрепление курса доллара, при этом значительного ускорения роста валюты не прогнозируется. По словам ученого, динамика доллара во многом определяется текущей экономической и геополитической обстановкой.