WhatsApp* накопил миллионы долгов по штрафам в России

Кроме того, в числе задолженностей WhatsApp числится штраф на 18 миллионов рублей за нарушение законодательства РФ о персональных данных, а также штраф на 500 тысяч рублей по другому правонарушению. Все исполнительные производства в настоящее время прекращены на основании закона «Об исполнительном производстве» — взыскание признано невозможным из-за отсутствия информации о местонахождении должника и его имущества, а также сведений о счетах и активах компании на территории России.