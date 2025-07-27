WhatsApp* накопил миллионы долгов по штрафам в России

WhatsApp* задолжал почти 22 миллиона рублей.
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) накопил задолженность по неуплаченным штрафам на сумму 21,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебных и исполнительных производств, открытые в отношении компании с марта 2023 по апрель 2025 года.
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«Мессенджер WhatsApp имеет задолженность в 21,7 млн рублей по неоплаченным штрафам», — пишет ТАСС со ссылкой на документы. Среди взысканий — штраф в размере более 3,2 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Речь идет о предложениях дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов.
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Кроме того, в числе задолженностей WhatsApp числится штраф на 18 миллионов рублей за нарушение законодательства РФ о персональных данных, а также штраф на 500 тысяч рублей по другому правонарушению. Все исполнительные производства в настоящее время прекращены на основании закона «Об исполнительном производстве» — взыскание признано невозможным из-за отсутствия информации о местонахождении должника и его имущества, а также сведений о счетах и активах компании на территории России.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что российским гражданам не следует рассматривать возможный уход мессенджера WhatsApp как потерю. Напротив, такая ситуация предоставляет стране возможность для разработки собственных, защищенных цифровых платформ. По словам депутата, платформа MAX — это не просто резервный вариант, а важный элемент цифровой стратегии в условиях современных вызовов.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.