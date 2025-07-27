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Эксперт назвал оптимальный курс доллара для российской экономики

Оптимальный курс доллара для российской экономики находится в диапазоне 88−108 рублей.

Оптимальный курс доллара для российской экономики находится в диапазоне 88−108 рублей. Как пояснил агентству «Прайм» финансовый эксперт Андрей Бархота, такое значение позволяет поддерживать баланс между интересами экспортеров и стабильностью внутреннего рынка.

По словам специалиста, излишне крепкий рубль негативно сказывается на доходах экспортеров и пополнении бюджета, тогда как чрезмерное ослабление национальной валюты (до 115−135 рублей за доллар) провоцирует резкий рост цен на импортные товары и ускорение инфляции.

Оптимальный курс рассчитывается с учётом экспортного потенциала страны, мировых цен на сырьё, доли импортной продукции и текущей инфляционной динамики. Поддержание доллара в пределах 88−108 рублей позволяет создать благоприятные условия для экономического развития.

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