Эксперт назвал оптимальный курс доллара для российской экономики

По словам специалиста, излишне крепкий рубль негативно сказывается на доходах экспортеров и пополнении бюджета, тогда как чрезмерное ослабление национальной валюты (до 115−135 рублей за доллар) провоцирует резкий рост цен на импортные товары и ускорение инфляции.