Птицефабрика в Красноярском крае перед закрытием бесплатно раздает кур-несушек

В Рыбинском районе Красноярского края руководитель Налобинской птицефабрики принял решение о ее консервации. Об этом пишет местная газета «Голос времени».
Сообщается, что предприятие уже некоторое время терпело убытки, несмотря на попытки модернизировать производство. Выйти на прибыль мешала низкая закупочная стоимость яйца. Если ситуация на рынке изменится, фабрика возобновит работу.
«ООО “Налобинская птицефабрика” в последние месяцы испытывает финансовые сложности в связи с падением реализационной цены на яйцо. За предыдущий квартал цена реализации десятка яиц снизилась на 63%. Финансовые расходы стали превышать доходы. В настоящее время министерством сельского хозяйства края прорабатывается вопрос дополнительной господдержки птицефабрик яичного направления», — прокомментировал газете заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Шекк.
75 сотрудникам фабрики предложили устроиться в ООО ОПХ «Солянское» — другое агропромышленное предприятие в Рыбинском районе.
Сейчас на фабрике начали бесплатную раздачу кур-несушек возрастом от 8 до 18 месяцев. Для получения птицы требуется справка от ветеринарной службы. Кур будут раздавать до 10 августа. После этого срока оставшихся собираются «утилизировать».