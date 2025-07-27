Птицефабрика в Красноярском крае перед закрытием бесплатно раздает кур-несушек

Сейчас на фабрике начали бесплатную раздачу кур-несушек возрастом от 8 до 18 месяцев. Для получения птицы требуется справка от ветеринарной службы. Кур будут раздавать до 10 августа. После этого срока оставшихся собираются «утилизировать».