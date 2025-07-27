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Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik

Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром торговли, коммерции, продовольственной безопасности и кооперативного развития Коломбо Васантой Самарасингхе.

Министр подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в расширении тесного сотрудничества с РУз, как с надежным и перспективным партнером в сфере экономической дипломатии, отметил важность активизации прямого диалога между правительствами, профильными министерствами и ведомствами, деловыми кругами двух стран.

Как отмечалось, по итогам 2024 года объем товарооборота между двумя странами составил всего $6 млн, что совершенно недостаточно по сравнению с имеющимся потенциалом.

Речь шла о развитии механизмов торгово-экономического сотрудничества, включая проведение бизнес-форумов, организацию взаимных визитов делегаций, укрепление договорно-правовой базы, создание совместной рабочей группы и межправкомиссии.

Особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в сфере логистики, туризма, образования, инвестиций и развития человеческого капитала.

Васанта Самарасингхе отметил, что сторонам было бы полезно обмениваться опытом в области устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности и кооперативного развития, организовывать технические консультации, обучающие программы и экспертные визиты в этой связи. Министр предложил использовать порты Шри-Ланки для экспорта узбекской продукции на мировой рынок и выразил готовность создать для этого все необходимые условия.

говорится в сообщении

Собеседники договорились провести онлайн встречу между профильными ведомствами для определения конкретных направлений двустороннего сотрудничества и разработки дорожной карты сотрудничества.