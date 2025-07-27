Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок

Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром торговли, коммерции, продовольственной безопасности и кооперативного развития Коломбо Васантой Самарасингхе.
Министр подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в расширении тесного сотрудничества с РУз, как с надежным и перспективным партнером в сфере экономической дипломатии, отметил важность активизации прямого диалога между правительствами, профильными министерствами и ведомствами, деловыми кругами двух стран.
Как отмечалось, по итогам 2024 года объем товарооборота между двумя странами составил всего $6 млн, что совершенно недостаточно по сравнению с имеющимся потенциалом.
Речь шла о развитии механизмов торгово-экономического сотрудничества, включая проведение бизнес-форумов, организацию взаимных визитов делегаций, укрепление договорно-правовой базы, создание совместной рабочей группы и межправкомиссии.
Особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в сфере логистики, туризма, образования, инвестиций и развития человеческого капитала.
Васанта Самарасингхе отметил, что сторонам было бы полезно обмениваться опытом в области устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности и кооперативного развития, организовывать технические консультации, обучающие программы и экспертные визиты в этой связи. Министр предложил использовать порты Шри-Ланки для экспорта узбекской продукции на мировой рынок и выразил готовность создать для этого все необходимые условия.
Собеседники договорились провести онлайн встречу между профильными ведомствами для определения конкретных направлений двустороннего сотрудничества и разработки дорожной карты сотрудничества.