Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок

Васанта Самарасингхе отметил, что сторонам было бы полезно обмениваться опытом в области устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности и кооперативного развития, организовывать технические консультации, обучающие программы и экспертные визиты в этой связи. Министр предложил использовать порты Шри-Ланки для экспорта узбекской продукции на мировой рынок и выразил готовность создать для этого все необходимые условия.