Россияне срочно избавляются от недвижимости: в чём дело

В настоящий момент они составляют 30% от общего числа предложений, сообщает ИА DEITA.RU.
По данным «Известий», количество объявлений с пометкой «срочно» стремительно увеличивается. Главной особенностью таких предложений является предоставление больших скидок, которые могут доходить до 15−20% от первоначальной стоимости жилья.
Кроме этого, длительность сделки при срочной продаже, как правило, не превышает двух недель, тогда как при обычных обстоятельствах цикл реализации квартиры может доходить до нескольких месяцев. Эксперты нашли несколько причин появления данного тренда.
Первой из них является слишком большая финансовая нагрузка большого числа ипотечников, которые просто не справились со своими обязательствами. Согласно расчётам специалистов рынка, на такие случаи приходится до 67% всех срочных продаж.
Вторая причина — это рост популярности альтернативных сделок, когда сразу же после реализации старой квартиры приобретается новая с доплатой. В таких случаях продавцы готовы идти на уступки покупателям из-за того, что они боятся скорого повышения цен на недвижимость ввиду снижения процентных ставок.
Третья причина кроется в планах российских властей запретить продажу жилья за наличные. В этой связи многие собственники, желающие избавиться от своего имущества, торопятся сделать это до того момента, когда вступит в силу данное ограничение.