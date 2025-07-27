Почему средний размер пенсий женщин впервые с 2015 года стал выше, чем у мужчин

Для этого нужно набрать 15 лет трудового стажа (но он есть у всех).Дальше считаются баллы, которые были набраны в результате трудовой деятельности. Пенсионные баллы копятся, когда у человека есть официальная работа. В этом случае работодатель перечисляет взносы в пенсионный фонд за своих сотрудников.