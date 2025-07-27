Почему средний размер пенсий женщин впервые с 2015 года стал выше, чем у мужчин

Социальный фонд России сравнил средние показатели по пенсионным выплатам женщинам и мужчинам. Выяснилось, что разница составляет чуть более 200 рублей в пользу женщин. Они получают в среднем 23 249 рублей в месяц, а мужчины — 23 028 рублей. При этом перевес в пользу женщин произошел впервые с 2015 года. Почему возникает эта разница, разбиралась «Вечерняя Москва».
По словам финансового аналитика Михаила Беляева, и мужчинам, и женщинам пенсии рассчитывают по одному алгоритму:
Для этого нужно набрать 15 лет трудового стажа (но он есть у всех).Дальше считаются баллы, которые были набраны в результате трудовой деятельности. Пенсионные баллы копятся, когда у человека есть официальная работа. В этом случае работодатель перечисляет взносы в пенсионный фонд за своих сотрудников.
— Возможно, женщины получали формально в течение трудового стажа меньше, чем мужчины, но вся их зарплата была скорее легальная, чем нелегальная. А мужчины, вероятно, занимали такие должности, на которых часть зарплаты они получали по официальным каналам, а вторую — в так называемых конвертах, — предположил собеседник «ВМ».
Средний размер пенсий женщин мог стать выше за счет того, что формально мужчины могли получать больше выплат, но они не входили в общий расчет пенсионных баллов, предположил аналитик.
— К тому же мужчины склонны к тому, чтобы заниматься личной трудовой деятельностью, оформлять на себя некие фирмы и так далее. И это тоже может сыграть свою роль в конечном расчете их пенсий, — добавил эксперт.
Почему перестали платить пенсию.
В то же время 200 рублей разницы нельзя назвать «большим разбросом», чтобы по нему делать какие-либо выводы, считает собеседник «ВМ».
— Тем не менее это объясняет, почему пенсии женщин практически равны пенсии мужчин, в этом случае не отстают от них и даже где-то при каких-то средних расчетах превышают, — подчеркнул Беляев.
По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Александра Щербакова, разница в пенсионных выплатах у женщин и мужчин может объясняться тем, что женщины в большей мере следят за своим социальным статусом.
— Они чаще обращаются в службы занятости, поэтому и проблема нахождения работы у женщин решается быстрее, чем у мужчин. И поэтому у них общий трудовой стаж может быть несколько больше, чем у мужчин, — объяснил специалист.
Эта тенденция в какой-то мере сохранится, но будет не столь явной, как сейчас, уверен профессор. К тому же со временем мужчины начнут больше доверять службам занятости и будут обращаться туда чаще.
— Поэтому в конечном счете показатели трудового стажа у мужчин и женщин сравняются, — заключил Щербаков.
Ранее в Госдуме напомнили о повышении пенсий пенсионерам с августа. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «Вечерней Москве», какую категорию пенсионеров это затронет.