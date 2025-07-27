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Сколько получают работники сферы торговли в Самаре: итоги исследования

На начало 2024 года розничная торговля в Самарской области продолжает оставаться одной из ключевых отраслей экономики региона.

На начало 2024 года розничная торговля в Самарской области продолжает оставаться одной из ключевых отраслей экономики региона. Здесь работает около 125 тысяч человек — это 13% всех сотрудников организаций области.

По данным исследования Самарастата, в регионе действует более 44 тысяч объектов розничной торговли, среди которых:

19 тысяч магазинов, 920 супермаркетов, 45 гипермаркетов.

Товарооборот отрасли за 2024 год составил 1,2 трлн рублей. При этом 43% продаж приходится на продукты питания, напитки и табачные изделия, а 57% — на непродовольственные товары.

В 2024 году средняя зарплата сотрудников в этой сфере составила 60 039 рублей в месяц.

Почему торговля привлекает работников?

Для многих жителей региона работа в розничной торговле — один из самых доступных способов трудоустройства. Сектор активно нанимает сотрудников без опыта, предлагает гибкие графики и возможности карьерного роста, что особенно привлекает молодежь и студентов.

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