Овощи дешевеют: какие продукты радуют кошельки жителей Самарской области

Жителям Самарской области есть повод для радости: на прилавках магазинов и рынков заметно снизились цены на популярные овощи.
По информации, недавно опубликованной Самарастатом, в период с 15 по 21 июля наблюдалось заметное снижение цен на ряд основных продовольственных товаров, что является благоприятным фактором, учитывая активный период домашних заготовок.
Больше всего за неделю упала в цене столовая свекла — сразу на 12%. Теперь килограмм этого полезного корнеплода можно купить в среднем за 66,65 рубля.
Наблюдается ощутимое снижение цен и на картофель: теперь килограмм обходится в 76,18 рубля, что на 9% ниже предыдущих показателей. Белокочанная капуста также стала выгоднее для потребителей, подешевев на 7%, и предлагается по средней цене 48,93 рубля за килограмм.
Не обошли стороной изменения и репчатый лук с морковью. Оба овоща за неделю подешевели на 5%, и теперь их можно приобрести в среднем за 63,44 и 64,76 рубля за килограмм соответственно.
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