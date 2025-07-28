В Железногорске запустят переработку ядерного топлива уникальным методом

«В какой-то момент стало понятно, что будущее атомной энергетики зависит от того, насколько ответственно мы подойдём к её прошлому — то есть к ядерным материалам, образовавшимся в результате работы действующих реакторов. И эта глобальная задача нашла решение сегодня, здесь. Новая технология снова выводит Железногорск на передний план научно-технического прогресса», — прокомментировал глава регионального кабмина Сергей Верещагин.