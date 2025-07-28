В Железногорске запустят переработку ядерного топлива уникальным методом

«В какой-то момент стало понятно, что будущее атомной энергетики зависит от того, насколько ответственно мы подойдём к её прошлому — то есть к ядерным материалам, образовавшимся в результате работы действующих реакторов. И эта глобальная задача нашла решение сегодня, здесь. Новая технология снова выводит Железногорск на передний план научно-технического прогресса», — прокомментировал глава регионального кабмина Сергей Верещагин.
Сейчас на заводе запущен второй комплекс опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке ОЯТ. Это промышленный модуль, необходимый для отработки технологий и достижения проектных параметров.
Первый пусковой комплекс ОДЦ был введен в эксплуатацию в 2015 году.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Красноярском крае ликвидируют 14 больших свалок и о том, как превышение ПДК нефтепродуктов до 40 раз обнаружили в пробах воды из реки рядом со столицей региона. Помимо этого, в Красноярске вновь начали переводить частные дома на экологическое топливо, а губернатор Михаил Котюков оценил реализацию экологического проекта.