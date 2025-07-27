«Главная ловушка»: Автомобилистам объяснили, как избежать ненужных штрафов

Она отметила, что очень часто подводит автомобилистов именно автоматизм. К примеру, привык человек парковаться в каком-то месте, а там вдруг появляется новый знак, запрещающий парковку. Или включил водитель телефон на светофоре — и камера зафиксировала нарушение. Всё кажется знакомым и предсказуемым, но штраф приходит без предупреждения, ведь с годами правила меняются, появляются новые знаки и разметка перекрашивается.
«Освежить ПДД раз в полгода — чтобы не ловить потом уведомление с кодом нарушения, о котором вы даже не догадывались. Главная ловушка — это уверенность, что “вы и так всё знаете”, — подчеркнула юрист в беседе с “Газетой.ru”.
К слову, в России вступили в силу новые правила «при встрече» с авто с мигалками. Тем временем автоэксперт предупредил о проблеме из-за новых правил пропуска машин с «мигалками».