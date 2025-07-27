«Главная ловушка»: Автомобилистам объяснили, как избежать ненужных штрафов

Она отметила, что очень часто подводит автомобилистов именно автоматизм. К примеру, привык человек парковаться в каком-то месте, а там вдруг появляется новый знак, запрещающий парковку. Или включил водитель телефон на светофоре — и камера зафиксировала нарушение. Всё кажется знакомым и предсказуемым, но штраф приходит без предупреждения, ведь с годами правила меняются, появляются новые знаки и разметка перекрашивается.